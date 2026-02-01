Inició el sexto módulo de la colonia de vacaciones en el Parque Acuático “17 de Octubre”

El Parque Acuático “17 de Octubre” dio inicio este miércoles 11 al sexto módulo de la colonia de vacaciones impulsadas por el Gobierno de Formosa con acceso gratuito.

Leandro Mareco, coordinador del Parque, brindó detalles sobre esta nueva etapa que recibe a delegaciones de diversos puntos de la ciudad y señaló que “esta semana se acortó la agenda debido a las lluvias caídas el día martes”.

Puntualizó que “en este módulo nos visitan niños de los barrios Don Bosco, Vial, La Paz y delegaciones del interior”.

Asimismo, subrayó que cada colono cuenta con una revisión médica previa donde se les otorga el apto para el ingreso al agua, recordando que la propuesta no se limita a lo recreativo, sino que incluye talleres de salud y actividades coordinadas por los diversos ministerios provinciales que acompañan durante toda la semana.

Finalmente, puso en valor “la participación de las familias” y expresó que “estamos muy felices porque la familia viene a acompañar a sus niños aprovechando estas últimas semanas de vacaciones, antes de que empiecen las clases”.



