Sustrajo bienes, amenazó a sus familiares y se resistió a la intervención policial

El detenido ya tenía una medida cautelar de prohibición de acercamiento

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca detuvieron a un sujeto por ingresar a la casa de su madre pese a tener prohibición de acercamiento, amenazar a otro familiar, dañar un teléfono celular y sustraer un tubo de gas y una desmalezadora, en la mencionada localidad.

No conforme con su violento accionar, el agresivo individuo también opuso una tenaz resistencia al procedimiento policial y atacó a los uniformados con un cuchillo; pero fue desarmado, aprehendido y puesto a disposición de la Justicia provincial.

Ante el pedido de ayuda, los policías acudieron de inmediato hasta la casa de una sexagenaria, quien denunció con otro familiar las sustracciones y amenazas.

En forma rápida, los uniformados se desplegaron en todo el sector, ubicaron al individuo que arrojó los objetos sustraídos e intentó darse a la fuga en una moto. Al verse acorralado, sacó un cuchillo y atacó a los policías, pero fue reducido, desarmado y esposado.

Con la colaboración de la Delegación Policía Científica, se labraron las actuaciones procesales y todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

El detenido fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los bienes recuperados fueron reconocidos por la denunciante como de su propiedad.



