Secuestraron 12 plantas de marihuana, en medio de un amplio trabajo de investigación

Es el resultado de tareas conjuntas entre la Policía y la participación de la comunidad

Una amplia tarea de investigación policial permitió secuestrar 13 plantas de marihuana y otros elementos durante un allanamiento realizado en la Colonia Loro Cué, ubicado a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional N° 86.

Los efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas Laguna Blanca, en forma conjunta con la brigada de investigaciones de la Comisaría El Espinillo, hace varios días atrás, ubicaron y erradicaron el cultivo en un terreno ubicado a la vera del Riacho El Porteño.

Los vecinos alertaron sobre jóvenes que se juntaban a consumir droga en la zona, lo que motivó la investigación y los elementos probatorios fueron puestos en conocimiento de la jueza de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Clorinda, Dra. Mariela Portales, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial se concretó en la mañana del martes último y estuvo a cargo de los policías antinarcóticos y personal de la Comisaría El Espinillo, logrando el secuestro de 13 plantas de marihuana con un peso total de 12 kilos, armas blancas, cigarrillos fabricados con marihuana, balanza de precisión y otros elementos de interés en la causa.

El personal de la Delegación Policía Científica Laguna Blanca documentó el procedimiento y la droga secuestrada fue trasladada hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones procesales con intervención de la Justicia provincial; en tanto la investigación continúa para obtener mayores datos de las personas que habrían cultivado el estupefaciente en el lugar.



