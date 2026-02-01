Solís en Laguna Blanca: “Este nuevo lanzamiento se basa en los principios de dignidad, solidaridad y orgullo paippero”

El vicegobernador de Formosa, Eber Wilson Solís, participó este jueves 12, por la mañana, del lanzamiento de la campaña de “Siembra de segunda” en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y, al dialogar con AGENFOR, aseguró que esta política de fortalecimiento del sector se basa en “el principio de la dignidad”.

“Porque qué mejor para un hombre o una mujer poder llevar, a través del esfuerzo de su trabajo, el pan de cada día a su familia. Hablamos de la solidaridad, porque también en este programa paippero, que se inició siendo algo solidario, del campo hacia la ciudad, de producir la comida, hoy se suma que el pequeño productor va a poder destinar parte de su alimento, en la inversión que hace el gobierno de la provincia, destinado al sistema educativo, al sistema de salud, a los adultos mayores”, sostuvo.

Y agregó: “Fundamentalmente se basa en el orgullo, porque hoy hablábamos con una alumna de aquí, María Paredes, que en su palabra expresaba la satisfacción, como hija de productores paipperos, poder estudiar la carrera de Ingeniería en Producción, y ver que su meta de poder ser una profesional, la primera en su familia, también está muy cerca”.

En ese marco, Solís indicó que estas políticas hablan de un Estado presente pero “no sólo mirando” sino “activo, participando y ejecutando las políticas públicas, siempre para el colectivo, no para nada particular”.

“Como hacen algunos senadores que quieren sustituirla, titularizarla. En la política no es todo lo mismo, hay un sector que solamente prioriza y defiende a los grandes intereses, y esto no es un discurso, es la realidad”, manifestó.

Mientras que, señaló, “hay un sector de la política en el cual nosotros nos sentimos representados en la conducción del gobernador Insfrán, que trabaja todos los días para la representatividad de la gran mayoría del pueblo argentino”.

Por último, el Vicegobernador se refirió a la media sanción del proyecto de reforma laboral en el Senado de la Nación y expresó sentirse “afligido, triste, viendo el contexto nacional y mundial”.

“En Argentina, realmente todas las políticas que está llevando adelante, la destrucción de la producción, de nuestros valores de sociedad, de nuestros valores productivos, pero fundamentalmente también la destrucción del empleo, que hoy está siendo muy, pero muy difícil en nuestro país”, fundamentó.

Y cerró: “Esas medidas que toman lo único que hacen es precarizar la relación laboral y no van a producir ni un fomento a la generación de empleo que no hay”.



