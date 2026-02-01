Casco destacó “el fuerte compromiso solidario de los paipperos” en esta nueva campaña de siembra de segunda

En un acto encabezado por el vicegobernador Eber Solís, se puso en marcha este jueves 12 la campaña productiva “siembra de segunda” en la región norte. Productores de diez localidades recibieron semillas e insumos por parte del Gobierno de Formosa, quienes destinarán parte de su cosecha a comedores locales de todo el territorio provincial.

Desde la sede de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), donde se realizó el lanzamiento, Rubén Casco coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, señaló que “este inicio de campaña de segunda viene con mucha diversidad productiva, ya que no solo son cucurbitáceas y maíz, sino también hortaliza de diferentes variedades”.

Indicó también que “se agrega una metodología muy linda y de fuerte compromiso solidario de los paipperos” y explicó que “el costo de lo que va a invertir el Gobierno provincial y municipal en sus chacras, ellos lo van a devolver con kilogramos de alimentos a los comedores escolares, de adultos mayores o centros de salud de cada colonia”.

“Se trata de un desafío muy lindo con una aceptación de todos los productores que han participado de distintas localidades, quienes van a hacer su aporte solidario a los comedores en cada localidad”, expresó Casco.

Respecto a la inversión, precisó que “es de casi 1000 millones de pesos en semilla y combustible, más lo que hacen los municipios”, agregando que “tenemos que destacar el trabajo que hace tanto los referentes y los municipios en cada localidad de la provincia, de poner su maquinaria al servicio de cada productora y productor”.

Y enfatizó en que “es una acción más del Gobierno de Formosa que queda en el pueblo, y que fue muy bien aceptada”.

Asimismo, manifestó que “pese al contexto nacional, a nosotros nos toca seguir fortaleciéndonos y seguir siendo solidarios con nuestros adultos mayores, jóvenes y dando un aporte nutricional muy importante”.

Por todo esto, al concluir aseguró que el productor paippero siempre cumple, marcando que “hemos tenido muchos años de sequía y ellos han producido” y recordó también que “han aportado a los bolsones del Plan Nutrir para miles de familias de Formosa, y los seguirán haciendo porque esta producción vuelve al pueblo, a los programas provinciales y a cada institución provincial y local en cada región”.



