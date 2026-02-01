El PAIPPA lanzó la campaña de “Siembra de segunda” en Laguna Blanca

Este lanzamiento se enmarca en las políticas de fortalecimiento al sector productivo que impulsa el Gobierno de Formosa para las familias paipperas.

Este jueves 12 de febrero, a partir de las 9 horas, en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el Instituto PAIPPA lanzó la “siembra de segunda” de maíz, cucurbitáceas y hortalizas dirigido a productores paipperos, donde entregaron 16 variedades de semillas y bioinsumos a más de 1500 familias productoras de la región norte.

La jornada contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Eber Solís; el coordinador ejecutivo del IPAIPPA, Rubén Casco; ministros del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales e intendentes de localidades, además de la anfitriona, como Clorinda, Pastoril, El Espinillo, Laguna Naineck, Tres Lagunas, Buena Vista, Misión Tacaaglé, Siete Palmas, Riacho He Hé, entre otras de la zona.

Además de la entrega de los insumos también se capacitó a productores no sólo en semillas sino también en bioinsumos a modo de brindar más herramientas de trabajo para el control de sus cultivos.

Al respecto, Rubén Solalinde, coordinador del PAIPPA en la zona norte de la provincia, brindó detalles acerca del “sistema solidario” que presentaron en esta ocasión y explicó que se trata de una nueva modalidad que lleva adelante el Gobierno provincial, manteniendo la decisión de invertir para “ayudar” a las familias paipperas en lo que se conoce como la siembra de segunda.

“En esta oportunidad, la devolución del costo de inversión no va a ser con dinero, sino con producción que va a ir a fortalecer los comedores escolares de las escuelas próximas donde van los hijos de las familias paiperas. Por ejemplo, acá a la Universidad, a los hospitales, a las casas de la solidaridad”, precisó.

En ese marco, Solalinde celebró esta política sobre todo en estos “años difíciles que está atravesando nuestro país” porque “tenemos un Gobernador que es el mejor de la República Argentina y que sigue sosteniendo este tipo de beneficio para las familias paipperas”.

“Conociendo lo que es el sentir y el espíritu de la familia paippera, en este caso, también la producción que obtiene se toma un valor, en vez de devolverlo en forma monetaria, va a ser en producción, para lo cual trabajaremos en forma coordinada con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con los diferentes organismos, para ir a buscar los productos, llevar, entregar y de esa manera verificar la devolución”, señaló.

Y añadió: “Para tener una idea, por ejemplo, un cuarto de hectárea de zapallo, oscilaría entre 400 a 300 kilos, que va a ir a parar a comedores”.

A su vez, el referente del área, aseguró que el productor recibirá “mucho más” de lo que deberá remunerar porque “estamos hablando del 8% de lo que produce, teniendo en cuenta el factor climático”.

“Se toman datos estimativos de acuerdo a lo que los ingenieros y los paipperos también saben que producen. Se toma un cuarto o media hectárea, valor aproximado en toneladas. Y de ahí se saca el 8% en algunos, el 5% en otros, o el 10% de acuerdo al costo, pero ahí está todo incluido lo que es la inversión”, detalló.

En este punto, valoró que este nuevo sistema fortalecerá los sistemas públicos de salud y educación al mismo tiempo que, aseveró, de esta manera, “se cumple la génesis del PAIPPA que, en el 96’, cuando nació en Belgrano, el Gobernador tenía que entregarles una caja de alimentos a esas familias para que puedan llevar un pequeño sustento de comida diaria”.

“Y hoy, a lo largo de los años, estas familias paipperas de toda la provincia aportan millones de kilos al plan alimentario Nutrir, a Soberanía Alimentaria, a las ferias paipperas; y, ahora también, su aporte va a ir a parar directamente a ellos otra vez, porque sus hijos son los que van a estas escuelas. Así que esto es parte de lo que somos los formoseños, muy solidarios, en épocas donde en el país están sucediendo cosas muy difíciles”, cerró.

Comedores escolares

Por su parte, el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, explicó cómo este nuevo sistema colaborativo beneficiará a los comedores escolares de la zona y puso en valor “este esfuerzo solidario de una política pública que financia la siembra de nuestros pequeños productores”.

“Y una parte de esa producción va a ser destinada a los sistemas nutricionales, del sistema educativo, del sistema de salud, de las casas de la solidaridad, etc. De esa manera, los productores devuelven, a partir de su trabajo, una parte de la asistencia que le ha brindado el Estado oportunamente para iniciar el ciclo productivo”, ratificó.

De esta forma, el funcionario consideró que “esto es muy importante” porque, al momento de presentar la iniciativa, “los que hemos asistido a este encuentro, pudimos ver el fuerte vínculo que existe, no sólo entre el Instituto PAIPPA, los CEDEVAs, el Ministerio de la Producción y Ambiente, con los pequeños productores, sino la importante contribución que hace la Universidad Provincial de Laguna Blanca en el desarrollo científico y tecnológico que apoya estos emprendimientos”.

“Entonces acá se puede expresar que lo que se enseña en las aulas y se desarrolla en los campos experimentales también se aplica a la producción y eso es una satisfacción enorme”, concluyó.







