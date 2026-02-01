Secuestraron una moto de 250 cilindradas y una bicicleta sustraídas de una concesionaria

• El sujeto implicado en el ilícito está identificado y lo buscan para ponerlo a disposición de la Justicia

Integrantes de la brigada de la Unidad Regional Uno recuperaron una motocicleta Honda Tornado de 250 cilindradas y una bicicleta marca SLP, rodado 29, sustraídos por un empleado desleal de una concesionaria ubicada en la avenida Gobernador Gutnisky, de esta ciudad.

La intervención policial se inició tras la denuncia radicada en la Comisaría Seccional Sexta por el propietario de un local del barrio Virgen del Rosario.

A partir de esa presentación, los investigadores se abocaron a las tareas de campo y reunieron información que comprometían a un empleado del mismo comercio.

Con el avance de las averiguaciones, en la tarde del domingo último llegaron hasta el barrio 20 de Julio, del Distrito Cinco, donde un vecino hizo entrega de manera voluntaria de la motocicleta y la bicicleta que había comprado de buena fe del imputado.

En ese lugar se realizó la verificación de los rodados y se estableció que se trataba de los buscados, procediéndose al secuestro, con la participación de la Policía Científica, que documentó la intervención.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial y la investigación sigue para poner al imputado a disposición de la Justicia provincial; mientras que el damnificado reconoció los bienes y valoró el trabajo policial.