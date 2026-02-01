Se recuperó un Jet Ski en el marco de un amplio trabajo investigativo

La moto acuática estaba en un islote de la zona del Riacho Formosa

Integrantes de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una moto acuática sustraída del barrio Don Bosco, tras una ardua tarea de campo realizada en el barrio San Agustín y zonas aledañas, de esta ciudad.

El caso fue denunciado el viernes último, donde la damnificada expresó la sustracción de una moto acuática marca Yamaha y se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

En forma rápida, los investigadores realizaron diversos relevamientos en la ciudad que los condujeron hasta el barrio San Agustín.

Las averiguaciones permitieron establecer que el bien habría sido trasladado hacia una zona boscosa ubicada a la vera del Riacho Formosa.

En ese contexto, el personal capacitado para operar en terrenos adversos, más el apoyo de equipos técnicos con drones, cruzó el cauce natural y se internó en un sector de monte, donde halló el Jet Ski oculto en un islote, incluido el tráiler utilizado para su traslado.

En el lugar se contó con la participación de integrantes del Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Policía Científica y la Comisaría Seccional Tercera, labrándose las actuaciones procesales de rigor.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, donde la damnificada reconoció el bien recuperado como de su propiedad y expresó su agradecimiento por la rápida intervención policial y el acompañamiento brindado durante la investigación.



