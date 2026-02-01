La Policía provincial evocó un nuevo aniversario del fallecimiento del Oficial Subinspector Idelfonso Vera

Su muerte heroica se produjo durante un procedimiento policial, tras perseguir a tres delincuentes que estaban prófugos de la Justicia

En una emotiva ceremonia realizada en la Plaza de Armas de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera (COSIV) de Clorinda, se evocó el 32 aniversario del fallecimiento del mencionado policía, caído en cumplimiento del deber.

La ceremonia se realizó este lunes por la mañana y asistieron el Jefe de Policía Comisario General Juan Moisés Villagra, acompañado de Oficiales Superiores de la Plana Mayor Policial, oficiales jefes y personal subalterno.

También se contó con la presencia especial de los hermanos y sobrina del extinto oficial caído en cumplimiento del deber, e integrantes de la XIV promoción de oficiales ayudantes.

Luego el diacono permanente de la parroquia “Nuestra Señora de los Ángeles” Subcrio ® Don Lino Ramón Benítez, realizó una invocación religiosa.

Las autoridades realizaron el depósito de ofrenda floral frente al monolito que perpetúa la memoria del oficial caído en cumplimiento del deber, ubicado en la comisaría que lleva su nombre.

Se resaltó la vocación de servicio que lo llevó al punto extremo de ofrendar su vida en garantizar la seguridad pública y la protección de la comunidad formoseña.

La ceremonia finalizó en un marco de recuerdos por el camarada que perdura en los corazones de todos sus seres queridos y de la Institución.