Detuvieron a dos hombres y desarticularon dos centros de distribución de drogas durante allanamientos

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané, en forma conjunta con personal de la Comisaría Palo Santo, realizaron dos allanamientos en viviendas de Palo Santo y secuestraron estupefacientes, balanzas, dinero, teléfonos celulares y otros elementos de interés en la causa.

El caso tuvo lugar el miércoles último, alrededor de las 21:00 horas, en el sector del puente de acceso a la Colonia Estero Patiño, distante a unos tres kilómetros de la Ruta Provincial N° 23 de dicha localidad.

En el lugar, los uniformados interceptaron a un joven de 25 años, que se desplazaba en una motocicleta Yamaha YBR y tenía en su poder un envoltorio de polietileno que contenía marihuana, razón por la cual quedó detenido; mientras que la droga y el rodado fueron secuestrados.

En la continuidad de la investigación de la causa, el juez interviniente ordenó dos allanamientos en un inmueble ubicado en Ruta Provincial N° 3 y calle Ítalo Camera, del barrio La Primera.

Allí se secuestraron envoltorios con marihuana, papel de seda, un teléfono celular, dinero en efectivo, retazos de polietileno y detuvieron a un hombre de 29 años.

El segundo mandato judicial fue concretado en una casa ubicada en la calle Juan Méndez al 300, del barrio Industrial, donde secuestraron cocaína, una bolsa con bicarbonato, recortes de polietileno, una balanza, un cuchillo con restos de sustancia vegetal, comprimidos, teléfonos celulares y dinero.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde fueron notificados de su situación legal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.