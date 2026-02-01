Secuestraron hojas de coca y una motocicleta

• El procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional 86, en inmediaciones del paraje “Tres Pases”

Efectivos del Destacamento Río Muerto secuestraron una motocicleta abandonada y más de 140 kilos de hojas de coca que llevaba como carga, en el marco de un operativo preventivo llevado a cabo en zona de frontera con Paraguay.

El caso se registró el lunes último, alrededor de las 22:30 horas, cuando integrantes del Destacamento Río Muerto y de los puestos de Avanzada El Solitario y La Esperanza realizaban patrullajes preventivos sobre la Ruta Nacional N° 86, en inmediaciones al paraje “Tres Pases”.

Durante esa actividad, a las 3:30 horas, los uniformados intentaron identificar a un motociclista que se desplazaba por el sector, quien huyó hacia la zona de monte y dejó abandonado el rodado.

Al verificarse la moto, se constató que transportaba varios bultos que contenían hojas de coca, con un peso aproximado de 140 kilos.

Por razones de seguridad, tanto la motocicleta como la carga fueron secuestradas y trasladadas hasta la base del Destacamento Río Muerto.

Por el hecho, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal en turno, que dispuso las actuaciones por infracción aduanera y la correspondiente comunicación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A).