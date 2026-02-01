Ultimas Noticias

Investigan la sustracción de bienes en una vivienda en el barrio El Resguardo


Se trabaja con captaciones fílmicas. El autor estaría identificado

Un joven quedó grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda del barrio El Resguardo, ubicada sobre calle Moiraghi al N° 1.500, donde ingresó y se llevó varios objetos, razón por la cual los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera lo buscan para ponerlo a disposición de la Justicia provincial. 

El hecho ocurrió este domingo último y la propietaria de la casa comentó a los policías que su hija dejó el portón de acceso sin sistema de seguridad, situación aprovechada por el malviviente para llevarse una bicicleta, una mochila, un par de botines, casco y otras pertenencias.

La mujer también brindó las filmaciones donde se ve al delincuente en pleno acto delictivo; mientras que el personal de la dependencia inició una causa judicial y solicitó la colaboración de todas las unidades operativas para detener al autor, que ya está identificado. 