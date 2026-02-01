Formosa respira arte en el Instituto "Mozart"

El Instituto de Enseñanza Artística Mozart consolida una vez más su liderazgo en la educación cultural de la provincia al anunciar la apertura de sus inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

La institución liderada por Pablo y Carolina Irala lleva más de tres décadas de trayectoria, formando a destacados talentos formoseños, muchos de los cuales han trascendido las fronteras de la provincia y la región.

Con un equipo de doce docentes especializados, el instituto ofrece un abanico de disciplinas que incluye Canto, Piano, Violín, Guitarra Clásica y Guitarra Eléctrica, además del taller de Apreciación Musical para los más pequeños.

La gran novedad de este año es la incorporación del Taller de Pintura y Dibujo, una apuesta que busca expandir el horizonte creativo de sus alumnos y responder a la creciente demanda de formación en artes visuales en la región.

Los estudiantes no solo acceden a clases en salas climatizadas diseñadas para el máximo confort, sino que también protagonizan tres conciertos anuales y participan activamente en eventos especiales, permitiéndoles volcar lo aprendido en escena.

"Nuestra misión es despertar y valorizar el amor por el arte, convirtiendo los sueños de nuestros alumnos en una experiencia única", destacaron desde la Dirección General.

Bajo la premisa de que "el arte no tiene edad", los hermanos Irala invitaron a la comunidad a sumarse a distintas formaciones artísticas de calidad que brinda “Mozart”, combinando excelencia técnica y calidez humana.

Para consultas e inscripciones, los interesados deben dirigirse a la sede del Instituto, sita en España 415, de lunes a viernes, de 18 a 20. También pueden contactarse vía WhatsApp al celular 370-4396689 o al Instagram @grupomozart.