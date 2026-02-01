Hubo detenciones y secuestros de cocaína, una moto y una computadora

Fue en el marco de varias intervenciones que incluyeron tareas preventivas y de investigación

Integrantes de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron a una pareja por registrar causas pendientes ante la Justicia y a otro individuo con clorhidrato de cocaína en la segunda ciudad.

También secuestraron una moto con las numeraciones borradas, una computadora y un pendrive que interesan en una causa de “Hurto”.

El primer procedimiento se concretó cuando el personal policial detuvo a una mujer de 25 años, por estar involucrada en una causa por “Amenaza con el uso de arma blanca”.

A todo esto, en medio de recorridas en el barrio Centro, por la avenida Costanera y 25 de Mayo, secuestraron una moto Guerrero 110, que estaba abandonada.

Durante la verificación, se comprobó que las numeraciones estaban suprimidas.

Más tarde, en medio de investigaciones en una causa por “Hurto” iniciada en la Comisaría Territorios Nacionales, sorprendieron a un sujeto en la calle 12 de Octubre y barrera.

Al notar la presencia policial, el individuo arrojó una bolsa durante su huida que contenía una notebook y un pendrive que guarda vinculación con el ilícito.

Por otra parte, el martes último se recepcionó un oficio del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 en el que se solicitaba la detención de un sujeto de 48 años, que se concretó tras una prolija investigación.

Por último, los investigadores detuvieron a un individuo de 32 años que tenía en su poder cinco envoltorios de cocaína, en el barrio Libertad, y secuestraron una motocicleta Brava de 110 cilindradas.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



