Nuevo aumento del gas envasado afectará a miles de hogares

Gialluca denunció que, en los servicios y bienes esenciales, “un mercado desregulado, produce incrementos injustificados qué impiden el acceso al gas envasado, donde no existe servicio por redes”. En este sentido ADPRA Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, se pronunció en contra de la Resolución 216/24, toda vez que la desregulación del GLP viene agravando el acceso a las garrafas, principalmente a los sectores más vulnerables y de ahí el pedido a la Secretaria de Energía “para que reconsidere la norma citada, que solo beneficia a los grandes distribuidores”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que luego de un relevamiento, llevado a cabo en las principales distribuidoras de nuestra Ciudad, se pudo determinar incrementos nuevos que promedian entre el 16,9% y el 20%, resaltándose que la empresa Refsa Gas con un valor de la garrafa de 10kg a $19.000 es la que viene, “originando en los hechos -precios de referencia accesibles- para todos los consumidores, recordándose que desde la desregulación y liberación de precios por parte del Gobierno Nacional en el 2025, los costos se fijan según la oferta y la demanda”. Estos costos, varía significativamente según la ubicación geográfica (aumento de los combustibles) y las distribuidoras que van fijando los valores dentro de un mercado desregulado, por ello sugerimos siempre consultar los precios en los distintos puntos de venta, teniendo en cuenta que en el Parque Industrial Refsa Gas atiende de lunes a domingo de 08 a 20 horas de manera corrida. El funcionario provincial, añadió que la economía doméstica vuelve a estar bajo presión por una nueva ronda de aumentos en los servicios básicos. Energía eléctrica, combustibles, transporte y alimentos son algunos de los que continúan ajustando sus precios en un escenario de inflación persistente, impactando de lleno en el poder adquisitivo de las familias. En este contexto de reacomodamiento tarifario, el costo de la energía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y social. El precio del gas envasado (garrafas) ha experimentado nuevos aumentos significativos, con valores que para febrero de 2026 en ciertas zonas ya muestran actualizaciones, superando los $16.000 para la garrafa de 10 kg en programas locales, y pudiéndose obtener a $19.000 siendo su valor más alto en algunos barrios de la capital y localidades del interior, donde se ofrecen hasta $22.000 o más, salvo Refsa Gas que mantiene el mismo precio en todo el territorio provincial, sosteniendo este valor que continúa siendo muy inferior al que cobran en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan desde los $22.000 en adelante. Resaltó que el gas en garrafa es un recurso indispensable para las familias formoseñas ya que permite cocinar y calentar agua, tareas básicas que impactan directamente en la calidad de vida, siendo hasta la fecha Formosa una de las provincias junto con las del NEA que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades del interior provincial y que en nuestra Capital este servicio es mínimo y prácticamente inexistente.



