Se realizó la “Frutiferia Tu Ciudad” especial “Día de los Enamorados”

El sábado por la mañana se realizó la Frutiferia Tu Ciudad en el Mercado Frutihortícola, especial “Día de los Enamorados”, propuesta de la Municipalidad que acercó productores y comerciantes a vecinos y vecinas, poniendo a disposición productos locales a precios accesibles. La jornada estuvo acompañada por diversos rubros de emprendedores formoseños.

Darío Juárez, coordinador del Mercado Frutihortícola, informó que “se confirmaron 25 rubros que ofrecieron productos de todo tipo, como regalería, bijouterie, indumentaria y plantas, entre otros, además de carritos pancheros y otros puestos gastronómicos. Todo ello acompañó a los ya tradicionales combos de frutas y verduras, a los que se sumaron pescados de río”.

Asimismo, indicó que la feria permaneció habilitada de 7.30 a 13 horas, invitando a los interesados a adquirir alimentos de óptima calidad y productos de emprendedores a buen precio, promoviendo la economía local y manteniéndola siempre al alcance del vecino.



