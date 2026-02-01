La Municipalidad arregló y renovó la plaza del Bernardino Rivadavia que había sido vandalizada

La Plaza Inclusiva y Saludable del barrio Bernardino Rivadavia, ubicada en el sector sureste de la ciudad, fue íntegramente recuperada la Municipalidad, tras los actos de vandalismo que afectaron su infraestructura semanas atrás.

Los trabajos realizados por el área de Obras Públicas comunal, comprendieron la reparación de juegos infantiles tradicionales e inclusivos, el arreglo de aparatos saludables y del sector de estar, la restitución de bolardos de hormigón para protección de peatones ante el tránsito vehicular, la restitución de bancos de hormigón y pintura en general.

Cabe recordar que esta plaza fue construida en respuesta a los innumerables pedidos de los vecinos que demandaban infraestructura que mejorara su calidad de vida. El espacio sirve de tránsito peatonal y ofrece además sectores saludables, lugares de descanso y esparcimiento para las familias del barrio y de los barrios aledaños.

La recuperación de esta plaza no es un hecho aislado. Forma parte de una política sostenida de cuidado del espacio público que entiende que cada obra, cada intervención y cada mejora es una manera concreta de garantizar el derecho de los formoseños y formoseñas a vivir en una ciudad digna, ordenada y en permanente crecimiento.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Formosa se convoca a los vecinos y vecinas a sumarse activamente al cuidado de los espacios recuperados, a hacer propio lo que es de todos. Asimismo, quienes deseen colaborar, podrán hacerlo, comunicándose a través de los canales habituales de atención al vecino, redes sociales o al 08009999147.







