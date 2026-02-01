Desde el Gobierno de Formosa informaron que ya trabajan en el armado de los kits escolares, de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

Según se informó, en “los últimos días de febrero” se diagrama comenzar “con el esquema de distribución” a los establecimientos de toda la provincia.

De cara al comienzo del ciclo lectivo 2026, el arquitecto Edgar Pérez, integrante del operativo logístico, confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que, “al igual que todos los años” ya desde el Gobierno de Formosa se trabaja en la distribución de los kits escolares.

Los útiles escolares, guardapolvos y zapatillas se entregarán en las escuelas de toda la provincia tanto de gestión pública como privada. En ese marco, Pérez resaltó esta política de Estado que la reafirma en cada comienzo de clases el gobernador Gildo Insfrán, “a partir de su decisión de acompañar a cada familia que tenga su niño, niña y adolescentes en la etapa escolar”.

Por lo tanto, en esta tarea ya se ha comenzado a trabajar, específicamente en este momento se está haciendo “el armado de los diferentes kits escolares e indumentaria, o sea, los guardapolvos tanto para los alumnos como docentes del Inicial y Primario de establecimientos de toda la provincia”, informó.

Y precisó también que “en los últimos días de febrero” se diagrama comenzar “con el esquema de distribución”, para lo cual, “en particular, en el caso de la ciudad capital, donde, como todos los años, se trabaja en conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación y los diferentes establecimientos organizados por jurisdicciones territorialmente”.

Para de esa manera, “hacer llegar los kits escolares y guardapolvos a las escuelas”, donde destacó la colaboración en esta acción “de los directivos y docentes para que, el día previo al inicio de clases, los alumnos de cualquier punto del territorio formoseño tengan sus elementos escolares e indumentaria y zapatillas”.

Estos son primordiales al iniciar el ciclo lectivo el 2 de marzo en la provincia, por ello “el Gobierno prevé con recursos propios” su financiamiento, dado que se trata de “acción educativa” basada en las políticas del Modelo Formoseño, concluyó.







