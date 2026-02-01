Se realizó el Primer Encuentro de Escuelas de Natación en la Pileta Olímpica provincial

El evento se desarrolló como cierre de una exitosa temporada de verano propuesta por el Gobierno de Formosa, de manera libre y gratuita.

Este viernes 27, la Pileta Olímpica Cubierta y Climatizada de la provincia de Formosa fue el escenario del “Primer Encuentro de Nuestras Escuelas de Natación”, una iniciativa que reunió a niños y jóvenes que asistieron durante la temporada de verano a los complejos del Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

El subsecretario general del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo, Nicolás Vergara, en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), recordó que “se trata de escuelas públicas de natación de acceso libre y gratuito” que funcionaron durante toda la temporada de verano en las piletas del Paraíso de los Niños y del Parque Acuático “17 de Octubre”.

De esta manera, indicó que “esta jornada fue una especie de cierre y muestreo para todos” y añadió que “también aprovechamos para que los alumnos puedan experimentar lo que es una obra de semejante infraestructura y poder tener sus primeros pasos en una en una pileta de alta competencia”.

“Esta obra, inaugurada por el gobernador Gildo Insfrán hace escasos meses, demandó un desembolso económico impresionante que hoy se traduce en resultados proyectando en muchos chicos la natación como su deporte de cabecera”, puntualizó el funcionario, estimando una concurrencia superior a los 400 participantes en la jornada.

“Experiencia inolvidable”

Por su parte, la directora del Parque Infantil, la profesora Guadalupe Robles, detalló que desde el Paraíso de los Niños se movilizaron más de 120 chicos de entre 6 y 12 años.

Expresó que “para ellos es una experiencia inolvidable; estuvieron toda la temporada en nuestras casas y hoy pueden compartir en este marco olímpico”.

Finalmente, Gustavo Díaz, profesor de natación del Parque Acuático, señaló que “estamos muy contentos por ellos, porque es una experiencia única conocer esta pileta olímpica”.

Y comentó que “toda la semana estuvieron expectantes, con mucha ansiedad y felicidad”.



