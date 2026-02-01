Declaran veda total de pesca en la zona del concurso de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río
En el marco de la XXIII edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que se realizará el 8 de marzo en Herradura, el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) informó la implementación de una veda total de pesca en todas sus modalidades dentro del área habilitada para el concurso de pesca en embarcación a remo.
La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, a través de la Disposición N° 031/26, en su carácter de autoridad de aplicación.
Según se detalló, el área alcanzada por la veda comprende las siguientes zonas: Boca Riacho Corta Pick, Laguna Herradura, Boca El Salado, Yacaré, El Callejón, Boca de la Laguna y la desembocadura de la Laguna Herradura con el río Paraguay.
La disposición entró en vigencia a partir de las cero horas del jueves 26 de febrero y se extenderá hasta las 7 horas del domingo 8 de marzo.
Desde el organismo provincial señalaron que la reglamentación tiene como objetivo garantizar un manejo racional y concentrado del recurso de fauna silvestre, en el contexto de un evento cultural y deportivo que convoca a pescadores locales y a turistas provenientes de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, así como de distintas regiones de Paraguay y Brasil.
De esta manera, se busca asegurar la adecuada organización del concurso y la preservación del recurso ictícola en una de las celebraciones más convocantes del calendario turístico provincial.