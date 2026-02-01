Comenzó la distribución de los kits a las escuelas de la ciudad capital

La distribución de los kits escolares a todos los establecimientos educativos de la ciudad capital comenzó este jueves 26. Se trata de un gran despliegue que se prolongará hasta este viernes 27 para así abarcar a las 289 escuelas que dependen de la Delegación Zonal Formosa, incluyendo a zonas aledañas como Mojón de Fierro, Mariano Boedo y Guaycolec.

Para cumplir con el objetivo de distribución en la Capital, se unieron organismos del Gobierno provincial, directivos de las escuelas y el conjunto de la militancia. Cabe señalar que en el interior de la provincia ya se culminó con esta tarea.

El arquitecto Edgar Pérez, quien forma parte de la logística de distribución, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) desde el centro de distribución, donde desde las 7 de la mañana se comenzó con este trabajo, tal como estaba previsto, indicando que solamente para la ciudad de Formosa, son “más de 72 mil kits los que se distribuirán”.

Esa cifra forma parte de los más de 200 mil que se entregarán en toda la provincia, “los cuales llegarán a establecimientos tanto de gestión pública como privada de todos los niveles educativos de la provincia, cuyos destinatarios son los niños, niñas y jóvenes que inician el ciclo lectivo el próximo lunes 2 de marzo”, enfatizó.

En ese sentido, puso en relieve que esto “forma parte de una estrategia de trabajo de la política pública del Modelo Formoseño, que es complementada con decisiones, como la inauguración de tres nuevos edificios de los Niveles Inicial, Primario y Secundario en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio”.

Distribución

Por otro lado, señaló también que “hay un componente importante a marcar que es la indumentaria que recibirán los estudiantes y docentes de los Niveles Inicial y Primario”. Se trata de los guardapolvos confeccionados por el Programa Fontex, es decir, con mano de obra formoseña.

“En esta oportunidad, son 95 mil guardapolvos”, según precisó, recordando que “los kits escolares para Inicial, Primario y Secundario incluyen artículos de librería, con los componentes básicos de ocho artículos, además del guardapolvo y la zapatilla”.

Incluso el Nivel Superior está incluido en esta decisión de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien, como cada año en que inicia el ciclo lectivo, reafirma con esta entrega de kits escolares su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, garantizando estos elementos esenciales para la enseñanza financiados integrante con recursos propios de la provincia.

Finalmente, en esta primera jornada de distribución a escuelas capitalinas se abarcará a las Jurisdicciones 1, 2 y 3, mientras que en las restantes, 4 y 5, se hará lo propio este viernes.







