Banco Formosa ofrece dos promociones con tarjetas para las compras escolares

El lunes 2 de marzo inician las clases en todo el territorio provincial y con el objetivo ayudar a organizar las compras escolares a las familias, el Banco Formosa lanzó diferentes promociones que cuidan el bolsillo de la gente.

En ese sentido, junto al Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, y comerciantes locales, la entidad bancaria lanzó la canasta escolar “Vuelta a clases 2026” con un total de 33 artículos. Se encuentra vigente hasta el 31 de marzo y cuenta con cuotas sin interés y reintegros importantes con las tarjetas Visa y Chigué y la billetera virtual Onda de dicha entidad bancaria.

La segunda promoción se trata de “El Mochilazo”, que se encuentra en vigencia hasta el 8 de marzo.

Ambas ofrecen abonar hasta en seis cuotas sin interés, con un 25% de descuento y un tope de 20 mil. El pago con Onda es a través de QR.

Cabe aclarar que “estas propuestas de ahorro se encuentran activas en los comercios adheridos, los cuales se encuentran detallados en la web www.bancoformosa.com.ar”, precisó la vocera del Banco, Brenda Sarmiento, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, destacó la adhesión de los comercios, manifestando que “muchos rubros se han sumado, por lo que hay una variedad de comercios de calzados, indumentarias, librerías y hasta de tecnología tanto en Capital como en el interior”.

“La idea es brindar la posibilidad a los clientes de cuotificar y que obtengan alguna devolución en esas compras que suman y que en estos tiempos de crisis nacional para muchos es un costo elevado”, cerró.



