El costo de la Reforma Laboral será la destrucción del Sistema Previsional Argentino

Gialluca, denunció que la misma impacta negativamente en las Cajas Previsionales Provinciales No Transferidas al reducirse las contribuciones patronales y desfinanciar el sistema. De esta manera se profundizarán los desencuentros Nación – Provincias, por las deudas de ANSES con las 13 cajas que no se traspasaron, agravando la crisis financiera en lugares como Formosa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, denunció que la Reforma Laboral con la caída de ingresos previsionales y el aumento de la informalidad, “terminarán por vaciar las Cajas de las Jubilaciones, haciendo imposible cumplir con los pagos futuros, siendo este el -Costo Oculto- del que nadie habla”. El debate sobre la nueva normativa laboral en Argentina sumó una advertencia crítica proveniente del sector técnico. Un análisis detallado del Observatorio del Control Público, perteneciente a la Fundación Éforo, estima que, con la aprobación de la ley, el sistema de seguridad social enfrentará una pérdida anual de U$S 4.000 millones en concepto de aportes y contribuciones. Esta caída inmediata no solo profundizaría el déficit fiscal, sino que afectará de manera directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), representando un impacto de entre el 4% y el 5% de sus recursos totales. El informe pone el foco en el riesgo de un incremento en la informalidad laboral, que podría escalar hasta cuatro puntos porcentuales. Según los datos analizados, esta dinámica genera un efecto dominó muy duro para las cuentas públicas, ya que por cada punto de aumento en el empleo no registrado, el sistema previsional resigna ingresos por U$S 975 millones cada año. En un contexto donde las contribuciones patronales equivalen a casi el 11% del Producto Bruto Interno, cualquier reducción drástica en la recaudación compromete seriamente la financiación de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La situación se vuelve aún más alarmante al observar la velocidad del deterioro financiero de la ANSES. Se precisó que los datos revelan un retroceso progresivo del superávit alcanzado en 2024. Las cifras son contundentes: el excedente del ANSES se desplomó un 98% en apenas un año, pasando de $4,05 billones a poco más de $100.243 millones proyectados para 2025. Este escenario coloca al sistema en una posición de fragilidad extrema, elevando la dependencia del Estado Nacional hacia el financiamiento mediante la emisión de deuda para cubrir necesidades operativas. Actualmente, el sistema previsional ya manifiesta una incapacidad estructural para autofinanciarse únicamente con los ingresos salariales. Para cubrir la brecha existente, que asciende a unos $10 billones, el Estado Nacional debe recurrir a otros tributos, una distorsión que se refleja en la caída histórica del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. El gran problema de fondo en las cuentas públicas es el desfinanciamiento previsional, lo que vuelve urgente priorizar una discusión sobre la reforma tributaria antes que una laboral.



