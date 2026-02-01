COVID-19: los casos positivos descendieron esta semana

Solicitan a la comunidad mantener al día los refuerzos de vacunación y continuar con las medidas de prevención, a fin de sostener la tendencia descendente.

En la última semana se han realizado 976 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando siete de ellos resultados positivos a Coronavirus (índice de positividad 0,7%).

Del total, cuatro corresponden a Formosa y tres a El Colorado.

En total hay 10 casos activos, se registraron 28 altas, no hay pacientes internados y se realizaron 36 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a paciente.

En ese marco, desde el inicio de la Pandemia a la fecha se diagnosticaron 153.503 casos, de los cuales se recuperaron 152.065 pacientes y fallecieron 1.351.



