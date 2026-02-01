Se realizó el acto de posesión de cargo del nuevo jefe de la Unidad Regional Tres

• El evento se realizó en las instalaciones del Destacamento Bomberos

El jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra, presidió el acto y posesionó en su cargo al nuevo jefe de la Unidad Regional Tres, con asiento en la ciudad de Clorinda.

La ceremonia se realizó este lunes a las 10:00 horas, en las instalaciones del Destacamento del Cuerpo de Bomberos en Clorinda.

El acto fue presidido por el jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra, acompañado por autoridades de la ciudad de Clorinda, jefes de comisarías, subcomisarias, zonas del Comando Radioeléctrico Policial, personal superior y subalterno.

Por disposición se nombre como de la Jefe de la Unidad Regional Tres, al Comisario General Miguel Ángel Bres, recibió una copia de la disposición de su cargo asignado y para finalizar se escucharon sus preceptos. (