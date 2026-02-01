Los operativos preventivos garantizaron la seguridad pública

• Los trabajos de prevención fueron diagramados desde la Unidad Regional Seis

Efectivos del Comando Radioeléctrico Operativo Ingeniero Juárez recuperaron dos motocicletas y detuvieron a dos hombres, uno con droga y otro con causas pendientes ante la Justicia.

La primera intervención se registró en la madrugada del domingo, cuando personal del Comando recuperó una motocicleta de 125 cilindradas que registraba pedido de secuestro en una causa por “Hurto”, sustraída en Los Chiriguanos.

El otro procedimiento se concretó ese mismo día, alrededor de las 5:00 horas, durante patrullajes por la avenida Degen, lo que derivó en la identificación de un sujeto de 24 años, en el sector de plazoleta.

Allí, en presencia de testigos, se le realizó el cacheo preventivo de seguridad y se constató que tenía marihuana en su poder.

El tercer caso ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando los uniformados hallaron una motocicleta de 110 cilindradas, en una zona de malezas del barrio 21 de Julio.

Durante la verificación del número de motor y chasis, establecieron que registraba pedido de secuestro.

El último procedimiento se realizó en medio de recorridas por diversos sectores, cuando aprehendieron a un sujeto que registraba tres pedidos de captura por delitos de “Desobediencia judicial”, “Amenazas” y “Violencia de género”.

En todos los casos, los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, se notificó a los detenidos de su situación legal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



