Nueva edición del Taller de Fotografía Contemplativa en la Italiana de Formosa

El Método Formoseño de Fotografía Contemplativa abre la inscripción para una nueva edición de sus talleres presenciales, en Nivel Inicial y Nivel Profundización, coordinados por el guía George Hamilton Pérez, organizado por la Asociación Italiana de Formosa.

La propuesta, nacida en Formosa, invita a vivir la fotografía como una experiencia de presencia, encuentro y profundidad. Más que una técnica, el taller propone una práctica situada donde la mirada pasa por el cuerpo, el territorio y el vínculo con los otros.

“Durante años fuimos comprendiendo que la fotografía puede ser mucho más que una herramienta para registrar. Puede convertirse en una forma de estar, de escuchar y de acompañar la realidad sin imponerle sentido”, expresa George Hamilton Pérez, impulsor del Método Formoseño.

El Nivel Inicial está orientado a personas que desean comenzar a explorar una forma diferente de mirar, sin necesidad de experiencia previa. El Nivel Profundización está destinado a quienes ya recorrieron el primer tramo o desean consolidar la práctica desde una perspectiva más encarnada y reflexiva.

El taller se desarrolla en formato presencial, con cupos cuidados, priorizando el encuentro humano. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Informes e inscripción: 3704 096639

“El objetivo no es formar fotógrafos más técnicos, sino personas más presentes. Cuando la mirada se aquieta, la imagen encuentra su propio lugar”, agrega Pérez.





Otros talleres

La Asociación italiana ofrece tambien el Taller de Lengua y Cultura Italiana, además de los talleres de Bordado en papel; Bordado artístico; Zentagle: infantil literario y artístico: (niños de 7 a 11 años); de colgantes decorativos, armonizadores y atrapasueños; de mini cuadritos: de elaboración de flores de tela y de papel; de sublimado artesanal; de reciclado de objetos para uso decorativo. Talleres de Dibujo y Pintura para niños y adultos y el Taller de deco navideña.-

Además se llevará adelante el taller de integral de fotografía digital con nociones de video, el Taller Literario, taller de lectura y Club Literario Proyecto literario “Ciudad Crone”.