Rotundo éxito del festival por el 90° aniversario de La Perla del Sur

En la noche del sábado 14, en El Colorado se celebró un gran festival con motivo del 90° aniversario de La Perla del Sur, como se conoce a esta ciudad del sureste de la provincia de Formosa.

En el imponente escenario que se montó para esta fiesta estuvieron artistas de gran renombre en la región como de relevancia nacional. Los Hijos de los Barrios fueron los encargados de abrir el show, luego estuvo Jhonas Valdéz, un joven talento; Los Alonsitos, La T y la M, y Canto 4, que dio cierre al evento.

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y se mostró muy contento por esta celebración de los 90 años de la ciudad.

En sus declaraciones enfatizó que “en El Colorado estamos trabajando mancomunadamente con el Gobierno provincial”, y destacó que en su comunidad “reina una paz social” lograda a partir de una “participación activa de los vecinos con sus autoridades municipales y provinciales”.

Brignole, por otro lado, manifestó que “las provincias y los Municipios” están sufriendo las consecuencias de las políticas nacionales, las cuales “le dan prioridad al sistema financiero y no al productivo”.

Asimismo, el actual Gobierno de Javier Milei “prioriza el endeudamiento del Estado nacional en desmedro de la población”, cargó duramente contra el Ejecutivo nacional, rechazando también la paralización de la obra pública.

Por lo que así “la reactivación de la economía” está cada vez más lejos, lamentó. “Aunque también somos respetuosos de la decisión democrática del pueblo” que eligió a la actual gestión libertaria, dejó en claro.

Y pidió también ese mismo respeto a “la provincia”, donde el gobernador Gildo Insfrán revalida en las urnas su gestión, a partir del apoyo “masivo al Modelo Formoseño”.

Ese acompañamiento se refleja también en todos los Municipios del interior, aseguró Brignole e instó a “estar, más que nunca, en este tiempo al lado de nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, le agradeció a la Policía de Formosa, “que tiene un prestigio en el país”, por brindar seguridad al “extraordinario” evento musical, sin olvidar de mencionar a las demás áreas como salud y educación que también están trabajando denodadamente durante todo el año.







