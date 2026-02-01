Reunión de coordinación y planificación turística en el Ministerio de Turismo con representantes de Clorinda

En las oficinas del Ministerio de Turismo de Formosa se llevó a cabo una reunión de coordinación y planificación de actividades junto a representantes de la Municipalidad de Clorinda, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunto orientada al fortalecimiento del desarrollo turístico local.

Del encuentro participaron el director de Turismo de Clorinda, Eugenio Garay; el secretario de Gobierno, Marcelo Fernández; y la abogada Diana Garay, integrante del equipo técnico de la Dirección de Turismo.





Durante la reunión se abordaron líneas de acción, propuestas de actividades y estrategias de articulación institucional para potenciar la oferta turística de la ciudad y consolidar el trabajo coordinado entre provincia y municipio.





Desde el Ministerio de Turismo se destacó la importancia de sostener estos espacios de planificación conjunta para promover iniciativas que impulsen el crecimiento del sector y generen nuevas oportunidades en cada localidad.