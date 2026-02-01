La Defensoría del Pueblo confirmó el aumento del gas envasado hasta un 20%

En diálogo con AGENFOR, el doctor José García del equipo legal de la Defensoría del Pueblo, se refirió al relevamiento que realizaron en los diversos puntos de distribución de la ciudad y confirmó que los nuevos incrementos en la garrafa de 10 kilos promedian entre 16,9% y 20%, siendo la empresa REFSA Gas la que tiene los precios de referencia más accesibles.

“Hemos relevado también en los distintos lugares que comercializan la garrafa sin ser un punto de distribución, los minoristas, y se ha detectado un incremento por la liberación que ha autorizado el Gobierno Nacional porque esto hace que los valores puedan escalar, que es lo que está sucediendo”, indicó.

Y especificó que “el costo que veníamos manejando de 16 mil pesos para la garrafa de 10 kilogramos, se ha disparado en algunos lugares a 19 mil pesos” lo que, consideró, “es un costo importante, significativo”.

Asimismo, el funcionario aclaró que “los únicos que mantienen el precio de 16 mil son los programas provinciales de distribución de gas en garrafas”, a cargo de REFSA Gas.

“Y en otros lugares ha llegado hasta a 22 mil pesos el incremento del costo de la garrafa. Depende también, por supuesto, del lugar de relevamiento y de la empresa”, añadió.

En ese marco, García marcó que “esto viene a ser un nuevo golpe a la economía de los consumidores” que, de por sí, tienen “sus ingresos congelados”.

“Si tenemos en cuenta que el incremento salarial, por disposición del Gobierno nacional, las paritarias se han cerrado. Se fijan aumentos del 1%, que son más bien, una burla un poco para la gente”, sostuvo.

Y cuestionó que, por otro lado, haya “liberación de precios” en ciertos servicios que son “base para la gente e indispensables en cuanto al consumo”, como es el caso del gas envasado.

Por último, el referente de la Defensoría, dijo que solicitaron “un poco de racionalidad en la aplicación de estas medidas” ante la autoridad de control ya que “no podemos con la economía en retroceso, autorizar determinado tipo de aumento”.

“Sobre todo cuando sabemos que el margen de rentabilidad, tanto de la distribuidora como así también de sus proveedores, se mantiene en un marco medianamente razonable”, cerró.

Entonces, el precio del gas envasado en garrafas tiene un costo de 16 mil pesos para la de 10 kilos en programas locales pero, en algunos barrios de la ciudad capital, pueden llegar hasta a 19 mil.

Mientras que, en el interior, el costo es de hasta 22 mil pesos o más, con excepción de REFSA Gas, que mantiene el mismo precio en toda la provincia, sosteniendo un valor que es muy bajo en comparación al que cobran estaciones de servicio, comercios y cooperativas



