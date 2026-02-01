Fabricio fue dado de alta y su padre reiteró el agradecimiento por la atención en el sistema de salud público

En diálogo con AGENFOR, Héctor Caballero, el padre de Fabricio, el joven que fue víctima de un siniestro vial y este lunes al mediodía fue dado de alta, reiteró el agradecimiento de su familia por la atención que recibió su hijo durante este tiempo en los diversos establecimientos sanitarios que forman parte del sistema público de salud de la provincia de Formosa.

En principio, celebró la alta médica y recordó que el pasado jueves por la noche Fabricio volvía como acompañante en una motocicleta de un amigo que, aseguró, tenía el carnet y los papeles del vehículo cuando fue embestido por otro joven que hacía “wheelie” quedando inconsciente por el impacto.

Por la ubicación del accidente primero fue trasladado al Hospital Distrital N°8 y, luego al Central, donde estuvo hasta el viernes por la tarde cuando fue derivado al Hospital Interdistrital Evita.

“Allí desde el día uno nos atendieron, se ocuparon, y empezó una transición muy dura, muy difícil; en ese hospital que es completo donde le hicieron todos los estudios correspondientes, fue directamente a terapia, y cada día nos daban el parte médico, él se debatía entre la vida y la muerte, fue un momento muy duro para él y también para la familia, para su entorno”, trajo a la memoria.

Y añadió: “Porque el daño fue tan fuerte, la incertidumbre, el dolor, la angustia, 72 horas nos dijeron los profesionales que deberíamos esperar, porque la inflamación era importante, sobre todo la parte del cráneo, que es la parte donde más comprometido estaba él, tuvimos que esperar esos días que parecían años”.

En ese marco, Caballero insistió en la “total excelencia” de la atención médica, “desde los profesionales, los enfermeros, todos se ocuparon, todos lo tuvieron muy de cerca y actuaron desde la vocación de su servicio, cada uno desde la profesión que le corresponde ocupar con mucha empatía”.

“No hay bandera política detrás de todo esto, nosotros somos gente civiles, comunes, que laburamos, pastores de una congregación, con mi esposa, pero también tenemos nuestro emprendimiento, que hoy tuvimos que vivir este periodo y no podemos dejar de agradecer la asistencia del hospital, de la sociedad, de la gente que nos impartió su abrazo, su apoyo, su aliento, y eso también nos mantuvo de pie durante todo este tiempo”, expresó.

Y agregó: “Hay un largo camino todavía que resta recorrer, recordemos que él tiene una rotura en el cráneo, tienen que colocarle platino, y que los médicos profesionales nos decían que hay que esperar que pueda alimentarse bien, él perdió mucho peso, porque tuvo daño en la cabeza, fisura en los pies, también el maxilar, que se le sube un hueso al otro, como encimado por el daño y por el golpe, y tuvo que vivir esos procesos de cirugía que obviamente es muy doloroso”.

Por último, Caballero manifestó su agradecimiento a “Dios porque pudimos estar de pie y acompañar a Fabricio y hoy contar su historia”.

“Él es nuestro soldado, es un ejemplo de vida y también para tomar conciencia de que realmente todo esto se podía haber evitado”, cerró.











