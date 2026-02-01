La CGT Formosa convoca a una concentración multisectorial en rechazo a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa llamó a una concentración este miércoles 11 a las 19 horas para repudiar las políticas del presidente Javier Milei.

El punto de encuentro será el monumento al General Juan Domingo Perón, frente a la Plaza San Martín de la ciudad capital, reuniendo a todas las organizaciones sindicales, políticas, movimientos sociales y ciudadanía formoseña sin distinciones, en rechazo a la intención de reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional.

Desde la CGT - Formosa advirtieron que el proyecto de ley busca “pulverizar el trabajo” y favorecer exclusivamente a las patronales mediante la quita de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

Al respecto, el secretario general de la CGT - Formosa, Hilario Martínez, brindó detalles sobre la jornada y calificó la gestión de Javier Milei como un “gobierno nefasto, que lo único que hace es entregar el patrimonio nacional a los yanquis, y no hace absolutamente nada para el pueblo argentino”.

Asimismo, explicó que el concepto de “modernización laboral” que utiliza el oficialismo nacional, “no existe, porque todos los artículos van en contra del trabajador”.

Y añadió que “ningún dirigente sindical ni trabajador puede estar de acuerdo con este proyecto de ley, que lo único que hace es beneficiar a las grandes empresas”, marcando que “dicen de que van a generar trabajo pero es mentira”.

Por esta razón, Martínez sostuvo que “el pueblo argentino tiene que salir a la calle, y la CGT también, endureciendo aún más la posición ante este Gobierno nacional”, destacando que “tenemos que estar todos juntos o, de lo contrario, Nación va a seguir avanzando contra los trabajadores”, concluyó.



