Cada vez crece más la brecha entre los datos del INDEC y la percepción de los consumidores

EL INDEC FIJO UN MANIPULADO 2,9% PARA EVITAR QUE LA INFLACION EMPIECE CON 3%

Sin embargo, Gialluca señaló que, el INDEC para el NEA fijó un 3,8%, siguiéndole Cuyo con un 3% y el NOA con un 2,8% al igual que GBA, todos estos porcentajes con “el Índice viejo que subestima gravemente la inflación, perjudicando a jubilados, salarios y asignaciones que se ajustan por una inflación más baja que la que realmente encuentran los consumidores en las góndolas y sin considerar los incrementos en servicios públicos esenciales”-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que la inflación en el Nordeste Argentino (NEA), fue del 2,8 % en enero. La variación respecto a enero del año pasado es de 30,5 por ciento, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) con la publicación de su Índice de Precios al Consumidor (IPC). La región compuesta por Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones fue el sector con el índice más alto del país. Los rubros que más aumentaron en el NEA durante el mes anterior, fueron: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 9,4 por ciento; Alimento y bebidas no alcohólicas, con 4,8 por ciento; y Restaurantes y hoteles, con 4,4 por ciento. A escala nacional, el IPC fue del 2,9 por ciento en enero, y del 32,4 en los últimos 12 meses. El Funcionario Provincial denunció que, la falta de actualización en el Índice de precios al consumidor (IPC), generan dudas sobre los datos oficiales y lo “único real para llenar el changuito de un supermercado en febrero 2026, una familia tipo necesito, en promedio, más de $ 800.000 mil con valores que superaron los $ 900.000 en algunas provincias”.







