Recuperaron dos motocicletas en la ciudad de Formosa y Clorinda

Los vecinos destacaron la eficacia de las tareas investigativas

Efectivos de la fuerza policial recuperaron una Suzuki AX 100 sustraída en el El Porvenir de esta ciudad y una Zanella ZB robada de un alquiler del barrio Libertad de Clorinda, que pretendían hacerla pasar al vecino país.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 7:30 horas del sábado último, cuando integrantes de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco realizaban averiguaciones sobre la Suzuki.

Durante recorridas en inmediaciones a la manzana 29 del barrio El Porvenir, los policías dieron con la motocicleta y la secuestraron.

Se contó con la colaboración de miembros de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron el trabajo policial.

La otra intervención se registró a las 9:00 horas del sábado último, cuando los efectivos de la brigada del Comando Patrulla Seguridad Urbana de Clorinda investigaban la sustracción de una motocicleta Zanella ZB de un inquilinato del barrio Libertad.

La tarea de campo los llevó hasta la intersección de la barrera y calle Jujuy, donde lograron recuperar la motocicleta denunciada como sustraída, la cual fue abandonada por un sujeto que intentaba cruzar con el bien hacia la República del Paraguay.

En consecuencia, realizaron las actuaciones procesales con personal de la Delegación de Policía Científica.

Los rodados recuperados fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







