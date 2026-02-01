Desarticularon dos centros de distribución de drogas

Los procedimientos marcan el trabajo de prevención e investigación de la Policía para anular los puntos de ventas de estupefacientes

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a cuatro personas y secuestraron cocaína y marihuana en intervenciones concretadas en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa y en la localidad de Ingeniero Juárez.

El primer procedimiento se concretó en el barrio El Porvenir, mediante un trabajo de investigación que se inició semanas atrás por la presunta comercialización de drogas en una vivienda de la manzana E-2.

Con la orden otorgada por el juez de Instrucción y Correccional del fuero contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, los policías desarticularon el centro de distribución durante el allanamiento que se concretó el viernes último por la tarde, donde detuvieron a un hombre y una mujer.

También secuestraron más de 18 fracciones de cocaína, un envoltorio de marihuana, dinero, balanzas, teléfonos celulares y elementos para el acondicionamiento de sustancias.

Por otra parte, la segunda intervención también se produjo el viernes y estuvo a cargo de la Delegación Ingeniero Juárez, cuando allanaron una vivienda en el barrio Nueva Esperanza de Ingeniero Juárez.

Allí detuvieron a dos sujetos, secuestraron 12 envoltorios de cocaína, 14 envoltorios de marihuana, dinero, dos motocicletas, teléfonos y elementos de corte y estiramiento.

Todo fue trasladado hasta las dependencias policiales, donde notificaron a los detenidos de sus situaciones procesales y quedaron a disposición de la Justicia.



