La Policía intervino tras el presunto ingreso irregular al país de una bebé de dos meses

Se activaron los protocolos, con intervención a las autoridades judiciales competentes para establecer el vínculo parental con la menor

Uniformados del Destacamento Policial de la Terminal de Ómnibus de la segunda ciudad detectaron la presencia de dos mujeres en compañía de una adolescente, de 13 años, y una beba de dos meses que estaba indocumentada.

Las mujeres mayores llevaban varios bolsos y sacaron pasaje a la ciudad de Formosa el viernes último y los policías tomaron conocimiento del caso mediante el testimonio de vecinos y las cámaras de seguridad del lugar.

Ante esta situación, se procedió al traslado preventivo hasta la dependencia policial a las dos mujeres, de 64 y 24 años, la joven y la beba de dos meses, a fin de establecer la legalidad de su permanencia en la ciudad.

De manera inmediata, se informó a la jueza de Menores de Clorinda, Dra. Nadia Caballero, quien dispuso de medidas tendientes a determinar los pormenores del caso.

Al lugar llegó la representante de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la línea 102, quien brindó contención y asistencia a las menores.

La lactante fue trasladada al Hospital de Clorinda para ser examinada por el médico pediatra de guardia, estableciéndose que no presentaba signos de maltrato.

Luego, se determinó que el grupo de personas habían ingresado al país por pasos no habilitados, aunque no registraban pedidos de captura ni órdenes de retención vigentes.

La Policía mantuvo comunicación con la Fiscalía Federal, desde donde se informó que el hecho se trataría de una presunta infracción migratoria, continuándose las actuaciones en el ámbito de la Justicia provincial hasta establecerse el vínculo parental con la bebé.

Alrededor de las 22:00 horas del viernes, la mujer de 24 años y su presunta hija de dos meses fueron trasladas hasta el Hogar María Auxiliadora, dependiente de la Dirección de Niñez y Adolescencia en la ciudad de Formosa.

En tanto, la adolescente de 13 años fue entregada a su madre, quien se presentó desde la República del Paraguay.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Menores de la ciudad de Clorinda.



