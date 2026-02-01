Recuerdan que se prorroga hasta el 13 de marzo el plan de pago con 50% de descuento en multas municipales

El beneficio alcanza a infracciones municipales y permite regularizar deudas con una bonificación sobre el valor total de la multa.

Desde la Municipalidad se recordó que se prorrogará el plan de facilidades de pago para infracciones, hasta el 13 de marzo. El régimen, que vencía el 28 de febrero, contempla un 50% de descuento sobre el valor total de la multa.

La Jueza de Faltas Municipal, Dra. Adriana Smith afirmó que la medida, vigente desde el año pasado, tuvo resultados positivos ya que agiliza los trámites vinculados al libre deuda y facilita la regularización de situaciones pendientes.

“Recordemos que esta bonificación implica un 50% de descuento sobre el valor de la multa, algo que venimos haciendo desde el año pasado y venimos teniendo un resultado muy positivo en este sentido, porque no solamente agiliza el trámite que tenga que hacer el particular, sino también que es una facilidad para que puedan regularizar sus infracciones”, explicó.

“Este plan de pago implica un beneficio para ambas partes. No significa que el municipio resigne el poder de policía y el control que tiene sobre las materias de su competencias, y que están contempladas con infracciones que conllevan a una multa, pero sí trabajamos y queremos apuntar a la prevención, concientización y ayudar al vecino a que pueda regularizar todas las situaciones de infracciones que tenga con el municipio, en tanto y en cuanto, obviamente, no sean aquellas que la ley las considera sumamente graves, en cuyo caso la penalidad se mantiene vigente en el monto total”, indicó Smith.

El beneficio alcanza a infracciones de tránsito, bromatología y obras y servicios públicos, aunque quedan excluidas aquellas consideradas sumamente graves por la normativa vigente.

Al ser consultada sobre cuáles son las faltas más frecuentes, detalló que cruzar con semáforo en rojo y el mal estacionamiento. Además, recordó que los microbasurales y la quema de pastizales están penalizados y constituyen infracciones graves.

Los vecinos interesados pueden acercarse al Juzgado de Faltas, en Rivadavia 546, primer piso, de 7.30 a 12 horas y, tres veces por semana, también de 17 a 19.



