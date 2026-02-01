El Gobierno provincial lanzó la Siembra de Segunda en Palo Santo

Este miércoles 25 de febrero, por la mañana, el Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA en coordinación con el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA), realizó el lanzamiento de Siembra de Segunda que contempla el maíz, cucurbitáceas y hortalizas en la chacra del productor Bonifacio Arrúa, ubicada en la colonia El Progreso de Palo Santo.

Del mismo participaron funcionarios provinciales, intendentes y referentes de la localidad sede, Pirané y Fontana; equipos de trabajo de las carteras de Desarrollo Humano, Cultura y Educación, Comunidad, IPAIPPA, Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, CEDEVA; y productores paipperos de la zona.

Durante la jornada, además de las entregas simbólicas de semillas para la Siembra de Segunda a productores paipperos de dichas jurisdicciones, se dieron recomendaciones técnicas de la siembra de maíz, cucurbitáceas y hortalizas y se brindaron semillas para estas producciones a paipperos con suelo preparado y humedad adecuada.

Al respecto, el administrador del IPAIPPA, Rubén Casco, conversó con AGENFOR y explicó que continúan con este lanzamiento en distintos puntos de la provincia con “una siembra muy diversificada con 14 variedades de producción”.

“Iniciamos ya con maíces y cucurbitáceas y, a fines de marzo-abril estaremos con la parte de hortalizas”, indicó.

Asimismo, el funcionario puso en valor el “aporte solidario” que “los vecinos de la zona realizan a la escuela de acá” y sostuvo que la chacra donde se concretó la actividad también cuenta con permanente presencia técnica tanto del PAIPPA como del MPyA.

“Muy contentos con este acompañamiento, con esta iniciativa también acá de Palo Santo, que eligió este lugar tan estratégico, tan emblemático como es la colonia El Progreso, y por supuesto Bonifacio Arrúa, nuestro productor paippero de acá, con una familia muy importante”, sostuvo.

Y añadió: “Se ve la participación de los productores, la calidad de la semilla que se está entregando es muy buena, reivindicados por ellos, porque inicialmente les mostramos”.

Por último, Casco anticipó que el próximo jueves 26, harán lo propio en la localidad de Laishí donde participarán otras siete localidades con sus productores y, finalmente, el viernes 27 en Ingeniero Juárez, jornada que tuvo que ser reprogramada por cuestiones climáticas.

Por su parte, el subsecretario de Producción Sustentable del MPyA, Nazareno García Labarte, consideró esta nueva acción del Gobierno como “un compromiso fuerte del Gobernador de seguir acompañando, año tras año, a nuestros productores en lo que es esto de arraigar a la gente en las zonas rurales, que se realicen en sus lugares donde viven, donde aman, donde se han criado”.

“Y, a su vez, colaborar con la producción de alimentos frescos, no sólo para el sustento de sus familias, sino también para arrimar esa producción a las mesas de todos los formoseños”, aseveró.

De esta manera, valoró el “importante trabajo que se viene realizando, desde hace muchos años, articulando con diferentes organismos provinciales y municipales”.

“Nosotros tenemos la particularidad en Formosa de tener diferentes regiones: una zona este, donde por ahí tenemos la posibilidad de hacer dos siembras de ciclo estival; y después tenemos la zona oeste donde las condiciones climáticas nos limitan a una sola siembra”, explicó.

Y agregó: “En la zona este decimos Siembra de Segunda por una tradición de la cultura agrícola, de nuestros primeros inmigrantes europeos, donde hacían la Siembra de Primera, el calendario agrícola era para ellos mediados de año porque en esa época tienen el verano y empiezan a trabajar, y venimos con esa herencia”.

El objetivo de estas jornadas es incrementar la producción local de alimentos estratégicos como maíz (amarillo, colorado, blanco y pisingallo), cucurbitáceas (variedades de zapallos) y hortalizas (cebolla, zanahoria, repollo, tomate y pimiento), para garantizar y fortalecer la soberanía alimentaria, asistiendo a productores paipperos mediante la provisión de semillas de calidad, bioinsumos y combustible para la preparación de suelo y el acompañamiento técnico priorizando la inclusión de más de 1.500 familias paipperas.

Como así también, promover la diversificación productiva y escalonada para asegurar una oferta variada para abastecer a Instituciones Públicas y a Programas provinciales como ser el Plan Nutrir.



