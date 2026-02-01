La Municipalidad prepara interesantes propuestas

La Municipalidad de Formosa anunció el cierre de la temporada de verano con una propuesta doble que combinará actividad física, recreación y un gran espectáculo artístico abierto a toda la comunidad.

“La verdad es que hemos llegado a un buen término de estas vacaciones de verano, así que, por supuesto como nos merecemos todos, antes del inicio de clase y la cotidianidad que siempre hablamos, vamos a estar realizando un gran evento que se transmite en dos actividades”, comentó la Lic. Cristina Salomón directora de Turismo de la Municipalidad.

Una de las actividades propuestas será “Bici amigos”, partiendo el sábado a las 19 horas, en la oficina de turismo de 25 de mayo y Mitre. “Vamos a estar haciendo una gran bicicleta con todos los que nos deseen acompañar. Si tienen bici propia la pueden traer y si no tienen bici nos pueden avisar, nosotros les prestamos uno porque tenemos disponibilidad con las bicis urbanas”, informó Salomón.

“El recorrido será desde la oficina de Mitre y 25 de Mayo por Costanera hasta el Paseo del Río, donde vamos a encontrarnos y recrearnos con un atardecer y anochecer formoseño que son tan hermosos”, señaló.

En paralelo, también desde las 19 horas, se desarrollará la gran despedida de vacaciones en el Paseo Ferroviario, más precisamente en el escenario gastronómico. Allí se presentarán más de 220 artistas de baile, canto y música en general.

Además, el evento contará con la tradicional Feria “Tarde con Amigos” y la Feria del Ferro, ampliando la propuesta para toda la familia.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa busca despedir el receso estival antes del inicio del ciclo lectivo, promoviendo tanto la actividad física como el encuentro social. “Uno tiene que ver con nuestro medio sustentable por excelencia como es la bicicleta, que nos ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud; y por otro lado bailar, divertirse y compartir”, señaló la directora.

La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de una tarde-noche diferente, llevar mate o tereré y celebrar el cierre del verano en la ciudad, en el marco de la Agenda Verano 2026.



