Norma Ríos fue invitada a integrar una misión comercial e institucional a Italia

La empresaria Norma Ríos, presidenta de CAMEFOR – Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa y de RIMEL – Red Internacional de Líderes Empresarias, fue invitada formalmente a integrar la delegación oficial de la misión comercial e institucional a Italia, que tendrá como eje la participación en el evento internacional Macfrut 2026.

La invitación fue extendida por la Fundación Empresaria Ítalo-Argentina (FEIA), que reconoció la trayectoria de Norma Ríos y el rol estratégico que cumplen las organizaciones que preside en la consolidación del entramado productivo, el fortalecimiento del liderazgo femenino y la proyección internacional del empresariado regional.

Cabe destacar que RIMEL cuenta con personería jurídica en la provincia de Formosa y nació a partir de una decisión política, con el propósito de seguir apostando al crecimiento de los empresarios y empresarias de la región, visibilizar la cultura local y promover sectores estratégicos como el turismo, entendidos como motores de desarrollo económico y social.

En ese marco, RIMEL se consolida como un espacio que continúa ganando protagonismo y reconocimiento, impulsado por los logros concretos, el compromiso y el empuje de sus integrantes, que día a día amplían oportunidades, generan redes y posicionan a la región en ámbitos nacionales e internacionales.

La invitacion a Norma Ríos en esta misión representa un reconocimiento a su liderazgo y una oportunidad para fortalecer vínculos institucionales, promover alianzas estratégicas y reafirmar la importancia de la internacionalización como una herramienta clave para el crecimiento, la competitividad y el desarrollo con identidad.



