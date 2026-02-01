Mayans rechazó de manera contundente la reforma laboral, que elimina derechos históricos de los trabajadores

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, rechazó de manera contundente el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, que precariza el sistema de trabajo argentino y elimina los principales derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de su historia.“No vamos a acompañar este proyecto inconstitucional, que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, viola tratados internacionales, porque no va a generar empleo, porque no va a generar inversión, mientras se mantenga el plan económico”, bramó el formoseño, quien consideró que el proyecto del gobierno, cuya versión final fue distribuida en el recinto al finalizar su alocución de cierre (es decir, pasada la medianoche), “fue mal trabajado, no tuvo consenso y violó el Reglamento de este Cuerpo”.Al inicio de su intervención, Mayans acusó al oficialismo y aliados de avasallar y violar el Reglamento del Senado, no solo por el tratamiento exprés de la norma, sino también por no respetar la representación electoral en la conformación de las comisiones asesoras del Senado. Recordó que esa mayoría circunstancial le robó al peronismo dos senadores en cada una de las comisiones. Y reflexionó: “Violaron el Reglamento del Cuerpo y violentaron la Constitución, porque esta es la casa de las leyes; y, en esta casa, las leyes se deben cumplir. Pero si, en la casa de las leyes, no se cumple la ley, estamos complicados”.El dirigente peronista recordó que el oficialismo admitió un sinnúmero de cambios al proyecto inicial porque no tenía el número ni para iniciar la sesión de ayer. Señaló que primero se anunciaron veintiocho modificaciones a la normativa, pero que, con el correr de las horas, sumaban más de cincuenta los cambios producidos, muchos de ellos incorporados durante el transcurso del debate.Cuestionó que la ley impulsada afectará cuarenta y un leyes existentes: como laborales, impositivas y hasta promueve la eliminación de estatutos. “Esto es una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento”, dijo el legislador, tras cuestionar el tratamiento acelerado del proyecto, sin tener un solo artículo a favor de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.Para Mayans, el modelo económico como el laboral propuestos por el gobierno de Milei “no es nuevo, es viejo, y ya fracasó en la Argentina” en distintos momentos de la historia nacional, como fue en las dictaduras de 1955 y de 1976, así como en los gobiernos constitucionales del radical Fernando de la Rúa y el de Mauricio Macri.E insistió en que “esta es una ley abiertamente inconstitucional” y afirmó que “el problema de la Argentina no son los trabajadores, el problema que tiene la República Argentina es el plan económico del gobierno, que tiene economista dedicados a la usura”. “Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores, no le echen la culpa a las provincias”, completó.