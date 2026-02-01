Navas: “Milei está entregando nuestra patria a los intereses foráneos”

El diputado provincial Rafael Navas expresó su rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que impulsa la gestión del presidente Javier Milei, una iniciativa que logró media sanción en el Senado de la Nación, con 42 votos a favor y 30 en contra.

También el legislador acusó a la Nación de estar haciendo “una entrega de nuestra patria a los intereses foráneos por sobre los del conjunto del pueblo argentino”, cuando ella “la construimos todos como nos enseñara el General José de San Martín, Manuel Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner”.

Y advirtió que con esta entrega que está haciendo el presidente Javier Milei “el pueblo argentino está perdiendo su dignidad”, porque “ya no somos artífices de nuestro propio destino, sino instrumentos de Estados Unidos”, al estar subordinado el país al imperio norteamericano.

Por tanto, fue contundente en señalar que esta potencia mundial hoy “es el patrón del presidente Milei”, a quien acusó de liderar “un Gobierno mentiroso” que “entrega la soberanía nacional a un país extranjero”.

Acto seguido, expuso el legislador peronista que “lo mejor que tenemos es el pueblo trabajador”, al cual “el robaron su dignidad y derechos de tantos años de lucha” con esta reforma laboral que ya logró media sanción en el Senado de la Nación.

“Esto realmente fue un escándalo”, opinó tajante y apuntó contra los senadores que apoyaron con su voto el proyecto, diciéndoles que “aquellos que entregan sus banderas, aunque no soy nadie para calificar, pero siguiendo las enseñanzas del General Juan Domingo Perón, dejan de ser peronistas para convertirse en oligarcas”.

Y les criticó también la falta de “amor al pueblo y al prójimo”, sin embargo, sin bajar los brazos reivindicó las tres banderas que históricamente el Partido Justicialista enarbola, las cuales serán los pilares para la reconstrucción de la Argentina.

En ese sentido, vaticinó que “va a costar muchísimo reconstruirla” después de Milei, ya que su gestión es la de “un Estado totalmente ausente” que pretende olvidar “nuestra historia y dignidad” como también vaciar “todos los valores del pueblo trabajador”.

Sin embargo, sin perder las esperanzas ni tampoco las convicciones, Navas optimista afirmó que el próximo Gobierno nacional será peronista, con “una conducción de cara al pueblo y protegiendo a los trabajadores” para así lograr “encausar la situación en el país”, aunque reiteró que “no será nada fácil”.

Ese nuevo rumbo, agregó Navas que será teniendo “a la producción” como uno de los ejes, poniendo como ejemplo de ello el reciente lanzamiento de la siembra de segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas dirigido a productores paipperos.

Producción

De esa presentación participó el legislador acompañando al vicegobernador Eber Solís y autoridades provinciales, cuyo evento fue en la localidad de Laguna Blanca el jueves 12. Allí se entregaron 16 variedades de semillas y bioinsumos a más de 1500 familias productoras de la región norte.

Asimismo el legislador siguió exponiendo y reivindicó a “la educación pública y gratuita” mencionando como ejemplo a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), cuya institución fue sede de ese lanzamiento.

Por último, el diputado oriundo de la ciudad de Clorinda marcó la importancia del “sentido de solidaridad” que tiene la gestión provincial “con los paipperos, las infancias, adultos mayores y el conjunto del pueblo”, cuyo valor “emana del Modelo Formoseño, un proyecto que sigue las banderas del Peronismo”.

Amor a la patria

Y añadió, convencido: “Hoy el amor a la patria tiene que estar por sobre cualquier otro sentimiento”, destacando en ese punto que el gobernador Gildo Insfrán les enseñó y pidió “estar más juntos y solidarios que nunca”, porque, “como él dice, el norte a seguir es la unidad del pueblo”, concluyó.







