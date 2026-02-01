Brindan una sostenida contención a los retirados y pensionados de la Policía de Formosa a través de un Departamento

La comisario Yolanda Molas, jefa del Departamento de Trámites, Retiro y Pensiones de la Policía de Formosa, quien hace poco tiempo asumió en ese cargo, dijo que esta responsabilidad otorgada por el Comando Superior representa “un profundo honor” para ella.

Honrada entonces por la confianza que depositaron en su persona, remarcó que significaba “una gran responsabilidad y desafío por el trabajo que viene realizando el Departamento de Trámites, Retiro y Pensiones. Además, es una forma de recompensar, acompañar y reconocer los años de servicio y trayectoria del personal que dio su vida a la institución policial”.

También manifestó Molas que estaba “muy orgullosa por contar con un grupo excelente de personas, comprometido al 100 por ciento en trabajar por y para el personal retirado de la Policía y los pensionados que tenemos en el área”.

En ese sentido, quienes gestionan su retiro de la fuerza, “deben pasar por este Departamento”, el cual interviene “a partir de que es efectivo el retiro del personal”, involucrándose “en el acompañamiento y contención a través de todas las actividades para el retirado o pensionado”, puntualizó.

Y para eso, señaló que cuentan con “una asistencia médica, para la cual coordinamos los turnos con la Asociación Mutual Policial y el área de Policlínico. También, la contención, por ejemplo, cuando ocurre un fallecimiento del propio camarada o del grupo familiar”.

En esa circunstancia es que “entonces hacemos la orientación correspondiente sobre qué tipo de trámite se necesita hacer a los fines de facilitarle esta ayuda a la familia ante la situación dolorosa que le toca atravesar”, agregó. “Es decir que en ese momento es cuando está presente el Departamento”, cerró.



