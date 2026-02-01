Nacif valoro y respaldó la defensa del Gobernador de Formosa Dr Gildo Insfran en defensa del trabajo y el federalismo

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, valoró y respaldo el documento “Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, suscripto por los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa.

Nacif destacó que el escrito expone con claridad y fundamentos sólidos por qué la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional no representa una verdadera modernización, sino un retroceso en materia de derechos laborales.

“Esta postura señala con precisión que no se puede hablar de modernización cuando se debilitan derechos individuales y colectivos en un contexto de creciente incertidumbre laboral.

También, demuestra que la informalidad no se combate recortando garantías, sino promoviendo desarrollo productivo, formalización e industrialización”, expresó el jefe comunal.

Nacif subrayó especialmente el enfoque federal planteado en el texto, al considerar que las transformaciones estructurales requieren diálogo, consensos amplios y respeto por la diversidad territorial. “Las economías regionales no pueden quedar subordinadas a decisiones centralizadas que no contemplan sus realidades”, afirmó.

En ese sentido, Nacif remarcó el liderazgo del Gobernador de Formosa, doctor Gildo Insfrán, quien suscribe el documento y vuelve a demostrar coherencia, compromiso con los trabajadores y una visión estratégica de desarrollo con justicia social.

“Compartimos plenamente la postura de que la Argentina necesita actualizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para reducir estándares de protección. El futuro se construye asegurando progreso, producción y empleo de calidad”, sostuvo.

Finalmente, el Intendente de Ingeniero Juárez reiteró su apoyo a la posición expresada por los mandatarios provinciales y convocó a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas, entendiendo que el desarrollo debe ir de la mano del federalismo real y del respeto institucional.



