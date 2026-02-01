La Municipalidad trabajó en varios sectores de la ciudad con el mantenimiento de calles y limpieza integral

Cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativistas, desarrollaron durante la jornada del lunes tareas de perfilado, compactación y cuneteo en distintos sectores del ejido urbano, mejorando las condiciones de acceso y circulación en diversos sectores.

En los barrios Sagrado Corazón de María y aledaños, las cuadrillas avanzaron con el perfilado de arterias internas, eliminando pozos, irregularidades y acumulaciones que dificultaban la circulación y que en jornadas de lluvia volvían intransitables varios tramos.

Cabe destacar que, de forma complementaria, el sábado se realizaron trabajos en los barrios Pueblo de Dios y Bernardino Rivadavia, con cuneteo manual y mecanizado sobre las calles, para conformar y limpiar las cunetas laterales que canalizan el agua de lluvia hacia los desagües. Estas tareas resultan determinantes para preservar el estado de las calles de tierra tras las precipitaciones. La Municipalidad impulsa el mejoramiento sostenido de las calles no pavimentadas para que todos los vecinos cuenten con condiciones adecuadas de acceso a los servicios esenciales de la ciudad –salud, educación, transporte–, sin que el barrio en el que viven determine la calidad de su circulación cotidiana.

El programa de mejoramiento de calles no pavimentadas se sostiene de manera permanente, atendiendo a las necesidades de cada sector y a las condiciones climáticas. Los trabajos se retomarán durante la próxima jornada en otros sectores y ante el pronóstico de precipitaciones se solicita a los vecinos respetar los horarios de recolección de residuos para evitar anegamientos.



