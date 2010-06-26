Destacan cobertura sanitaria en los carnavales ibarreteños

El Hospital Distrital III de Ibarreta, en un trabajo articulado con el SIPEC Central, brindó asistencia inmediata durante el evento cultural. La Dra. Vivian González destacó la vigencia de un modelo de salud pública presente frente al contexto de recortes a nivel nacional.

El Hospital Distrital III de Ibarreta y el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) concluyeron con éxito el operativo sanitario desplegado durante los carnavales. La cobertura en terreno permitió garantizar el acceso oportuno e inmediato a las prestaciones de salud para miles de asistentes, consolidando la eficacia del sistema público provincial.

La Directora del Hospital de Ibarreta y jefa del Distrito Sanitario III, Dra. Vivian González, expresó su reconocimiento al equipo de salud por la labor realizada. La funcionaria destacó especialmente la coordinación estratégica entre el SIPEC Central y el equipo local, cuyo compromiso resultó clave para la seguridad del evento.

Articulación estratégica y atención en territorio

El operativo se fundamentó en una logística de red que permitió fortalecer la atención directamente en el lugar de los festejos. Según explicó la Dra. González, estas acciones de "atención en territorio" aseguran que el ciudadano cuente con asistencia profesional de forma instantánea ante cualquier eventualidad.

"Estas acciones consolidan un modelo de salud pública que se alza como bastión frente a las políticas de recorte a nivel nacional", sostuvo la Directora del nosocomio que de la misma manera felicitó al equipo local por sus diferentes acciones en beneficio de toda la comunidad.

Diferencias con el escenario nacional

En su intervención, la jefa del Distrito Sanitario III marcó un contraste entre la gestión provincial y las políticas sanitarias vigentes en el ámbito nacional. Mientras se observa una tendencia al desfinanciamiento en diversas áreas del Estado federal, el Gobierno de Formosa ratificó su postura de inversión en salud pública como una prioridad estratégica.

Finalmente, informó que los resultados del operativo fueron altamente positivos, reafirmando el compromiso de la provincia con la prevención. Para las autoridades sanitarias, este tipo de coberturas no solo atienden la emergencia, sino que construyen una comunidad más resiliente y preparada, garantizando que el derecho a la salud se ejerza en todos los ámbitos de la vida social.







