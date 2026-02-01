En el 90° Aniversario de El Colorado, el intendente Mario Brignole reafirmó: “Mi función es trabajar y gestionar siempre al lado de los vecinos”

En el marco del acto central por el 90° Aniversario de la localidad de El Colorado, celebrado este miércoles 11 de febrero en la Plaza San Martín, el intendente Mario Brignole destacó el presente de la comunidad y el compromiso municipal frente a las dificultades nacionales.

“Estamos muy felices con el presente de nuestra localidad. Más allá de las dificultades que nos generan las políticas del Gobierno Nacional, las y los coloradenses vivimos con paz social y ponemos en valor cada avance”, subrayó Brignole, quien resaltó el impulso a la obra pública en un contexto adverso.

El jefe comunal valoró especialmente la participación activa de los vecinos y el enorme compromiso del equipo municipal para estar a la altura de las circunstancias:

“El pueblo me ha ungido por séptima vez como intendente, lo que me obliga a redoblar esfuerzos. Agradezco a Dios las fuerzas necesarias para seguir trabajando por la comunidad”, enfatizó.

Brignole definió la política como “ocupar un espacio de poder para cambiar para bien la realidad de las personas, sin mentir”.

Y agregó: “Una parte de la Biblia dice ‘pide y se te dará’. Nosotros vamos a pedir lo que nos hace falta y gestionar siempre al lado de la vecina y del vecino, escuchando. Esa es la forma en que trabajamos en nuestra comunidad”.

El acto conmemorativo marcó el inicio oficial de los festejos por los 90 años de El Colorado ( fundada el 11 de febrero de 1936), que continuarán con una gran fiesta popular el sábado 14 de febrero en el Camping Municipal, con entrada libre y gratuita.







