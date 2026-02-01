Luego de cometer un raid delictivo, la Policía lo capturó

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a un sujeto durante un allanamiento en el barrio 6 de Enero de esta ciudad y pusieron fin a los ilícitos cometidos contra vecinos de la zona norte.

En el marco de cinco causas judiciales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial, los policías identificaron al presunto autor de los ilícitos y solicitaron allanar su vivienda.

La orden judicial fue librada por el juez Enrique Javier Guillen y la medida se concretó alrededor de las 13:45 horas del lunes último, en un inmueble ubicado en la manzana 34, con la colaboración del personal de las dependencias del área Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco y Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Allí detuvieron al imputado de 19 años, que opuso resistencia a la tarea policial, labrándose las diligencias procesales con personal de la Delegación de Policía Científica.

El detenido fue trasladado hasta la unidad operativa, donde se lo notificó su situación legal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



