Detuvieron a un sujeto por un robo a mano armada

También recuperaron la bicicleta sustraída

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones aprehendieron a un hombre y secuestraron una bici todo terreno, en el marco de un trabajo de investigación que permitió esclarecer un caso de robo a mano armada.

El hecho tuvo lugar en la tarde del lunes último, cuando un delincuente interceptó a un adolescente de 16 años en calles internas del barrio Villa Hermosa, de esta ciudad, lo intimidó, le sacó su bicicleta y se dio a la fuga.

Tras la denuncia y los datos aportados, los policías iniciaron las tareas investigativas hasta ubicar al sospechoso en la intersección de las calles Eva Perón y Segunda del barrio San José Obrero.

Allí detuvieron al sospechoso, de 26 años, realizaron las diligencias procesales y secuestraron la bicicleta buscada.

Luego la tía del adolescente damnificado fue hasta la dependencia policial y reconoció el rodado como propiedad de su sobrino, por lo que de inmediato se procedió a su restitución.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo con el uso de arma blanca”, con intervención de la Justicia provincial; mientras que el detenido quedó alojado en una celda policial.



