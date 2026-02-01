Los bomberos extinguieron el incendio de un local comercial

No hubo lesionados. El perito informó que el fuego fue producto de un desperfecto eléctrico

Efectivos del Destacamento Bomberos Pirané trabajaron en forma intensa durante unas tres horas para extinguir un incendio dentro de un comercio ubicado en calle 2 de Abril y Gutiérrez, de la localidad de Palo Santo.

Del hecho se tomó conocimiento alrededor de las 4:30 horas del domingo último, cuando se recibió el llamado a la línea de emergencia para alertar sobre la emanación de humo en el lugar.

De inmediato, personal de la Comisaría Palo Santo fue hasta el lugar y constató una densa humareda que salía del primer piso de un depósito de mercaderías.

En forma rápida, una dotación de Bomberos del Destacamento Pirané realizó el corte del suministro eléctrico y el desprendimiento de chapas para atacar las llamas en forma directa.

La tarea demandó unas tres horas de intensa labor, donde las técnicas de los profesionales permitieron circunscribir el fuego en un sector y evitar que las llamas afecten a otras viviendas del sector.

Tras la extinción del fuego y el trabajo de enfriamiento, no se registraron personas lesionadas, pero sí daños materiales.

De acuerdo a la verificación realizada por el perito de Bomberos, el siniestro se habría producido por un desperfecto eléctrico en el cableado.

A todo esto, el personal de la unidad operativa realizó las diligencias procesales de toda la intervención policial.



